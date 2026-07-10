Laje da Jagua: destino catarinense é marcado por ondas gigantes e naufrágios

A maior onda já registrada no Brasil, com 14,82 metros, foi surfada no local pelo ex-BBB Lucas Chumbo, em julho de 2025. A 'Big Waves Brasil' (BWB) foi a responsável pela medição.
Descoberta em 2003, a Laje já sediou competições. O fenômeno ocorre porque a “montanha submersa”, cujo topo fica a apenas 2 metros de profundidade, intensifica a energia das ondas, podendo duplicar ou triplicar seu tamanho.
O acesso ao ponto das ondas gigantes de Jaguaruna não é tão simples. Os surfistas especialistas nesse tipo de onda, conhecidos como 'big riders', precisam percorrer 5 km de mar aberto a bordo de jet skis e enfrentar trechos de mar revolto para chegar ao local. A partida é feita pela Praia da Jagua.
A região do Cabo de Santa Marta, onde a Laje está localizada, tem histórico de naufrágios.Cerca de 72 embarcações afundaram ali entre os séculos 19 e 20. O local fazia parte de uma rota comercial.
Os incidentes levaram à construção do Farol de Santa Marta para orientar a navegação.Na face sul do refletor do farol existe uma faixa vermelha que, quando a luz passa por ela, indica a direção correta da laje, alertando sobre os perigos para a navegação.
As ondas gigantes são geradas pelo fenômeno chamado de 'empinamento' ('shoaling', em inglês), no qual uma onda de águas profundas emerge para a superfície.
Ao redor do mundo, existem destinos famosos pelas ondas gigantes, como Nazaré, em Portugal (foto), Teahupo'o, na Polinésia Francesa, e Pe?ahi (Jaws), no Havaí, Estados Unidos. Esses locais atraem surfistas experientes em busca de algumas das maiores e mais desafiadoras ondas do planeta.