Galeria Do mirtilo ao salmão: esses alimentos contribuem para o bom funcionamento dos rins, segundo especialistas A alimentação exerce papel importante na saúde dos rins, órgãos responsáveis por filtrar o sangue, equilibrar os líquidos do corpo e auxiliar no controle da pressão arterial. É o que diz um artigo publicado na revista 'Women's Health', que contou com a participação de nutricionistas e médicos especialistas. Por Flipar

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