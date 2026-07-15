Galeria Chapadas do Brasil: paisagens impressionantes para quem ama natureza e aventura As chapadas brasileiras reúnem cachoeiras, rios, grutas e trilhas, sendo destinos imperdíveis para pessoas que gostam de estar em meio à natureza. Sua rica flora e sua fauna nativa, em paisagens deslumbrantes, revelam que as belezas naturais do Brasil vão além das praias. Por Flipar