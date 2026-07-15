Animais Nova espécie de aranha surpreende cientistas com estratégia de ‘catapulta mortal’ para capturar formigas Até o momento, a espécie ainda não recebeu um nome científico definitivo e passou a ser conhecida pelo apelido de 'ballista', em referência a uma antiga máquina de guerra utilizada para arremessar projéteis. Testes indicaram que a armadilha gera uma aceleração impressionante, comparável a forças extremas suportadas por pilotos de aeronaves militares. Por Flipar

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