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Nova espécie de aranha surpreende cientistas com estratégia de ‘catapulta mortal’ para capturar formigas

Até o momento, a espécie ainda não recebeu um nome científico definitivo e passou a ser conhecida pelo apelido de 'ballista', em referência a uma antiga máquina de guerra utilizada para arremessar projéteis. Testes indicaram que a armadilha gera uma aceleração impressionante, comparável a forças extremas suportadas por pilotos de aeronaves militares.

Por Flipar
Imagem gerada por IA

Nenhuma outra espécie de formiga utilizada nos experimentos provocou a mesma reação, o que sugere um alto grau de expertise do aracnídeo. Os pesquisadores suspeitam que substâncias químicas produzidas pela aranha atraiam especificamente esse inseto.

Wikimedia Commons/Muhammad Mahdi Karim

Assim que a armadilha é ativada, a formiga é arremessada diretamente para uma teia maior, onde deixa de representar perigo para o predador. Segundo os cientistas, essa estratégia permite capturar uma presa conhecida por sua agressividade sem a necessidade de enfrentá-la de perto.

Reproduc?a?o/YouTube The Conversation

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