Galeria Robalo: o peixe brasileiro que faz frente ao salmão em muitos pratos Uma reportagem recente do China Times destacou o robalo, um peixe brasileiro, como um dos mais nutritivos do mundo. De acordo com pesquisas citadas pela publicação, ele pode até superar o salmão em certos aspectos nutricionais, surpreendendo especialistas e consumidores. Por Flipar

Gustavo Zwetsch - Flickr