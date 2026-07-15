Galeria Chupeta: entenda os benefícios, os riscos e os cuidados em cada fase da infância A chupeta atende a uma necessidade natural de sucção dos bebês e crianças pequenas. Em muitos casos, ela contribui provisoriamente para o conforto, reduz o choro e pode até mesmo ser um auxílio para o sono. Por Flipar

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