Filmes e Séries

Um dos maiores ícones do terror, Freddy Krueger retornará aos cinemas após mudança histórica nos direitos da franquia

Freddy Krueger, um dos vilões mais icônicos da história do cinema está prestes a retornar às telas em uma nova produção cinematográfica. Isso porque a Paramount Pictures garantiu os direitos do roteiro original de 'A Hora do Pesadelo' nos Estados Unidos e iniciou o desenvolvimento de um novo filme inspirado na obra criada por Wes Craven.

Por Flipar
Divulgac?a?o/New Line Cinema

Essa alteração só se tornou possível porque a legislação norte-americana permite que autores ou seus herdeiros recuperem os direitos de determinadas obras após um período estabelecido por lei. A família de Wes Craven reassumiu o controle do roteiro original em 2019 e participa ativamente da nova adaptação.

Divulgação

Com chapéu, suéter listrado, rosto queimado e a famosa luva equipada com lâminas, Freddy Krueger conquistou espaço definitivo na cultura popular ao perseguir suas vítimas durante os sonhos. O sucesso do filme original deu origem a diversas continuações, um reboot lançado em 2010, séries de televisão, quadrinhos e uma extensa linha de produtos licenciados.

Reprodução

Veja Mais