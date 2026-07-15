Filmes e Séries Um dos maiores ícones do terror, Freddy Krueger retornará aos cinemas após mudança histórica nos direitos da franquia Freddy Krueger, um dos vilões mais icônicos da história do cinema está prestes a retornar às telas em uma nova produção cinematográfica. Isso porque a Paramount Pictures garantiu os direitos do roteiro original de 'A Hora do Pesadelo' nos Estados Unidos e iniciou o desenvolvimento de um novo filme inspirado na obra criada por Wes Craven. Por Flipar

Divulgac?a?o/New Line Cinema