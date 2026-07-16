Paolla Oliveira estreia filme de terror nos cinemas e prioriza projeto na Netflix

Paolla foi Rainha de Bateria da Acadêmicos do Grande Rio entre 2020 e 2025, posto que havia ocupado anteriormente também em 2009 e 2010. Em março de 2025, a atriz se despediu da função durante o Desfile das Campeãs, na Marquês de Sapucaí. Em julho do mesmo ano, a escola de samba de Caxias anunciou que Paolla assumiria, a partir de 2026, o novo posto de Rainha de Honra da agremiação.