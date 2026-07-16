Paolla Oliveira estreia filme de terror nos cinemas e prioriza projeto na Netflix

Com direção de Clarissa Appelt e Daniel Dias, a trama se passa em um casarão no bairro do Cosme Velho, no Rio de Janeiro, onde Ana, ao lado do irmão Diego, vivido por Pedro Henrique Müller, tenta organizar a venda do imóvel e acaba revivendo segredos e traumas familiares.
'Herança de Narcisa' passou por festivais nacionais e internacionais. O longa venceu o prêmio de Melhor Filme pelo Júri Popular no Festival do Rio, foi exibido na Mostra de Cinema de Tiradentes e no Fantaspoa, e também integrou a programação do Cinequest Film e Creativity Festival, nos Estados Unidos.
Além disso, Paolla Oliveira recusou o convite para integrar o elenco de 'Lá na Minha Terra', próxima novela das seis da TV Globo, e optou por estrelar o novo filme da Netflix, 'A Estranha na Cama'. A atriz também está cotada para estrelar um novo melodrama da gigante do streaming.
As gravações do longa tiveram início em 26 de março de 2026 e completam o elenco nomes como Bella Campos, Emílio Dantas, Kelner Macêdo, Vera Fischer e Paulo Betti. O filme é baseado no livro homônimo de Raphael Montes, que também assina o roteiro ao lado de Janaina Tokitaka, com direção de Esmir Filho. A trama acompanha um casal em crise que decide abrir o relacionamento como forma de salvar o casamento.
Nascida em São Paulo em 14 de abril de 1982, Paolla Oliveira é formada em fisioterapia pela Universidade Cruzeiro do Sul e estudou na Escola de Atores Wolf Maya. A atriz estreou na Rede Record em 2004, na novela 'Metamorphoses', e migrou para a TV Globo no ano seguinte, e apareceu em 'Belíssima'.
Paolla viveu papéis marcantes na televisão, como a designer Marina em 'Insensato Coração', a médica Paloma em 'Amor à Vida', a vilã Melissa em 'Além do Tempo' e a policial Jeiza em 'A Força do Querer'. Também deu vida à influenciadora digital Vivi Guedes em 'A Dona do Pedaço' e a Heleninha Roitman no remake de 'Vale Tudo'.
Paolla foi Rainha de Bateria da Acadêmicos do Grande Rio entre 2020 e 2025, posto que havia ocupado anteriormente também em 2009 e 2010. Em março de 2025, a atriz se despediu da função durante o Desfile das Campeãs, na Marquês de Sapucaí. Em julho do mesmo ano, a escola de samba de Caxias anunciou que Paolla assumiria, a partir de 2026, o novo posto de Rainha de Honra da agremiação.