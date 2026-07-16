Galeria Cenário alarmante: novo relatório aponta que El Niño pode atingir uma das maiores intensidades da história O fortalecimento do El Niño passou a preocupar ainda mais os especialistas após novas projeções indicarem 81% de chance de o fenômeno alcançar intensidade excepcional entre o fim de 2026 e o início de 2027. As estimativas mais recentes mostram que o aquecimento das águas do Pacífico Equatorial evoluiu de forma significativa. Por Flipar

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