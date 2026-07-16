Galeria Affogato: o contraste perfeito entre café quente e sorvete gelado Simples, elegante e muito saboroso, o affogato é uma das sobremesas italianas mais conhecidas no mundo. A combinação de café espresso quente com sorvete gelado cria um contraste de temperaturas e sabores que conquista os amantes de café. Apesar da receita ser bastante simples, ela permite diversas variações. Conheça algumas curiosidades sobre essa clássica sobremesa. Por Flipar

imagem gerada por i.a