Galeria Saiba quem foi Hatshepsut, uma das poucas mulheres a governar o Egito Antigo Hatshepsut foi uma das figuras mais fascinantes e poderosas do Egito Antigo, governando como faraó durante a 18ª Dinastia, no período do Novo Império. Conheça sua história! Por Flipar

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