Estilo de Vida Pão de alho: história e curiosidades de um dos maiores sucessos do churrasco brasileiro O pão de alho tornou-se um dos acompanhamentos mais tradicionais dos churrascos brasileiros. Crocante por fora e macio por dentro, ele conquistou espaço também em restaurantes, padarias e reuniões familiares. Por Flipar

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