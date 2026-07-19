Pão de alho: história e curiosidades de um dos maiores sucessos do churrasco brasileiro

Receitas com pão, alho e gordura já eram consumidas em países europeus, especialmente na Itália. No Brasil, a combinação foi adaptada ao churrasco e ganhou versões mais cremosas e recheadas.
Hoje, o pão de alho é considerado um dos acompanhamentos mais populares das carnes assadas. Sua praticidade e sabor fizeram com que estivesse presente tanto em churrascos domésticos quanto em grandes eventos.
Além de manteiga, alho e ervas, muitas versões incluem requeijão, maionese, muçarela, parmesão, provolone, bacon e outros ingredientes. Cada combinação resulta em sabores e texturas diferentes.
Embora a churrasqueira seja a forma mais tradicional de preparo, o pão de alho também pode ser feito no forno convencional e na air fryer, mantendo boa parte da crocância quando preparado corretamente.
Por reunir pão, manteiga, queijos e outros ingredientes gordurosos, costuma ser relativamente calórico. O valor nutricional varia conforme a receita, mas o consumo moderado é recomendado.
Dependendo dos ingredientes utilizados, pode oferecer carboidratos, proteínas, cálcio e pequenas quantidades de vitaminas e minerais. O alho ainda contém compostos naturais estudados por suas propriedades antioxidantes.
Versões industrializadas ou muito recheadas podem concentrar grandes quantidades de sódio e gorduras saturadas. Comparar os rótulos e equilibrar o consumo com outros alimentos ajuda a manter uma alimentação mais saudável.