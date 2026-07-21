Galeria Laudo aponta causa da morte de piloto após receber ‘banho de óleo’ no Paraná; Anac pede que escolas de aviação ‘repensem’ ritual A vítima foi levada ao hospital, mas sofreu uma crise convulsiva e três paradas cardiorrespiratórias. Os médicos conseguiram reverter as duas primeiras, porém Gustavo não resistiu à terceira. O instrutor de voo responsável por despejar o óleo sobre o engenheiro foi preso em flagrante por homicídio culposo, crime sem intenção de matar — seu nome não foi divulgado. Por Flipar

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