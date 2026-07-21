Estilo de Vida Cerejeiras japonesas: a fascinante história da árvore que se tornou símbolo do Japão As cerejeiras são uma das árvores mais icônicas e belas do mundo, simbolizando renovação, efemeridade e beleza transitória. No Japão, sua floração é um evento cultural de extrema importância, marcando a chegada da primavera e inspirando festividades, arte e poesia há séculos. Por Flipar

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