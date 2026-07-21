Ávila, na Espanha, preserva uma das muralhas medievais mais bem preservadas da Europa; conheça!

Entre os locais mais visitados estão a Praça do Mercado Chico, a Catedral do Salvador, uma das primeiras catedrais góticas da Espanha, o Convento de Santa Teresa, a Basílica de San Vicente, um dos maiores exemplos da arquitetura românica espanhola, e o Mirante de Los Cuatro Postes, de onde é possível contemplar uma vista panorâmica da cidade.
O maior símbolo de Ávila, no entanto, é sua muralha medieval, considerada uma das mais bem preservadas da Europa. A estrutura tem cerca de 2,5 quilômetros de extensão, conta com 82 torres semicirculares e nove portas monumentais.
Além da riqueza arquitetônica, Ávila também se destaca pela gastronomia típica de Castilla y León. O famoso chuletón de Ávila, preparado com carne bovina da raça avileña-negra ibérica, figura entre os pratos mais tradicionais da região.
Também fazem sucesso as judías del Barco, feijões utilizados em ensopados, as patatas revolconas, feitas com batatas, páprica e torresmo, e as yemas de Santa Teresa, doce elaborado com gemas e açúcar que se tornou um dos símbolos culinários da cidade.
O excelente estado de conservação de seu centro histórico garantiu a Ávila o reconhecimento como Patrimônio Mundial da UNESCO. A combinação de monumentos históricos, ruas preservadas e gastronomia típica faz da cidade um dos melhores destinos espanhóis para quem deseja conhecer a atmosfera da Idade Média sem precisar percorrer grandes distâncias.