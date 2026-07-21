Economia Amigurumi: a delicada arte japonesa que transforma fios em bonecos cheios de personalidade O amigurumi é uma técnica de origem japonesa que consiste na criação de pequenos bonecos de crochê ou tricô. O nome une as palavras ami (tricô ou crochê) e nuigurumi (boneco de pelúcia). Atualmente, essa arte é praticada em diversos países e conquistou milhões de admiradores. Por Flipar