Galeria Monarquia mais antiga do mundo: Japão aprova reforma da família imperial, mas mantém veto a mulheres no trono Esses parentes poderão voltar a integrar oficialmente a Casa Imperial, e seus futuros descendentes homens também terão direito à sucessão. Outra mudança importante permite que princesas mantenham o título e a condição de membros da família imperial mesmo depois de se casarem com cidadãos comuns, algo que antes resultava automaticamente na saída da instituição. Por Flipar

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