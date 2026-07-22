Animais Pica-pau: curiosidades e habilidades que fazem dessa ave uma das mais fascinantes da natureza Os pica-paus são aves conhecidas por bicar troncos com rapidez e precisão, comportamento que desperta curiosidade em todo o mundo. Além da força impressionante, desenvolveram adaptações únicas para encontrar alimento, construir ninhos e se comunicar. Por Flipar

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