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Pica-pau: curiosidades e habilidades que fazem dessa ave uma das mais fascinantes da natureza

Os pica-paus são aves conhecidas por bicar troncos com rapidez e precisão, comportamento que desperta curiosidade em todo o mundo. Além da força impressionante, desenvolveram adaptações únicas para encontrar alimento, construir ninhos e se comunicar.

Por Flipar
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Os pica-paus conseguem golpear troncos dezenas de vezes por segundo sem sofrer danos cerebrais. Isso é possível graças ao formato do crânio, aos músculos do pescoço e a estruturas que ajudam a absorver o impacto.

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Em muitas espécies, a língua pode ser maior que o próprio bico. Ela possui ponta pegajosa e pequenos ganchos que facilitam a captura de insetos escondidos em fendas da madeira.

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Grande parte da alimentação é composta por larvas, formigas, cupins e besouros. Ao retirar esses animais das árvores, os pica-paus ajudam a controlar naturalmente populações de insetos.

Imagem gerada por i.a

Em vez de utilizar ninhos prontos, muitas espécies abrem cavidades nos troncos. Esses abrigos também acabam sendo aproveitados posteriormente por outras aves e pequenos mamíferos.

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As penas da cauda são rígidas e resistentes, servindo como um terceiro ponto de apoio enquanto a ave permanece na posição vertical. Isso garante estabilidade durante a escalada e as bicadas.

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Os pica-paus estão distribuídos por florestas, bosques e áreas arborizadas de diversos continentes. A única exceção natural é a Oceania, onde praticamente não existem espécies nativas.

Imagem de Beto por Pixabay

A maioria apresenta dois dedos voltados para a frente e dois para trás. Essa disposição, aliada às garras fortes, facilita a aderência aos troncos e galhos.

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O personagem Pica-Pau, criado em 1940 por Walter Lantz, tornou-se um dos desenhos animados mais famosos do mundo. Embora tenha comportamento totalmente fictício e exagerado, contribuiu para tornar essa ave conhecida por várias gerações e aumentou o interesse do público pelos pica-paus reais.

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