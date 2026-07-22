“Ballet of Lights: A Bela Adormecida” chega ao Teatro PRIO, no Rio de Janeiro

Na montagem em cartaz na cidade, a narrativa é conduzida sem o uso de diálogos, apoiada inteiramente na dança e na iluminação dos trajes. A companhia responsável descreve o espetáculo como uma forma de apresentar o clássico sob uma perspectiva visual diferente da tradicional.
A criação é assinada por María Farelo e Cristian Pérez, da companhia Luma Artistas S.L. As apresentações acontecem no Teatro PRIO, no Leblon, com duração aproximada de 60 minutos e sem intervalo. As portas abrem 30 minutos antes do horário de início, e não é permitida a entrada de espectadores após o começo da apresentação.
A classificação etária é de mais de 5 anos, e crianças com menos de 16 anos devem estar acompanhadas por um adulto. Entre as opções de ingresso está a categoria 'Entrada Social', disponível para qualquer comprador, cujo valor inclui uma doação de 10 reais destinada ao Instituto Hatus, organização sem fins lucrativos.
Um dos primeiros contos de 'A Bela Adormecida' foi publicado pelo escritor francês Charles Perrault em 1697, sob o título 'A Bela Adormecida no Bosque', na coletânea 'Contos da Mãe Gansa'. A narrativa acompanha uma princesa amaldiçoada a cair em sono profundo ao furar o dedo em um fuso, permanecendo adormecida por cem anos até ser despertada por um príncipe.
Uma nova versão da história foi publicada em 1812 pelos Irmãos Grimm, sob o título 'Dornröschen', conhecido em português como 'A Rosa dos Espinhos'. Ambas as versões inspiraram, ao longo dos séculos, adaptações para diferentes formas de arte, entre elas a música, o teatro e o cinema.
Em 1890, o conto ganhou uma de suas adaptações mais conhecidas com o balé 'A Bela Adormecida', composto por Piotr Ilitch Tchaikovsky. O espetáculo é considerado uma das principais referências da dança clássica até hoje e foi o primeiro a nomear a princesa como Aurora, nome que na versão de Perrault pertencia originalmente à filha do casal.
A história também foi levada ao cinema pelos estúdios Disney, em 1959, no longa-metragem de animação 'A Bela Adormecida', inspirado tanto no conto quanto no balé de Tchaikovsky. Foi essa adaptação que popularizou a história e tornou a Princesa Aurora uma das mais conhecidas da Disney.