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Mauritânia: a caça aos meteoritos que movimenta o deserto

Na Mauritânia, a caça de meteoritos tornou-se uma atividade econômica em expansão nas últimas décadas. A prática ocorre principalmente no deserto do Saara, o maior deserto quente do planeta, onde as condições do terreno facilitam a identificação e a conservação de fragmentos vindos do espaço.

Por Flipar
Flickr - Ferdinand Reus

Na região, muitos nômades percorrem longas distâncias conduzindo seus rebanhos pelo deserto, enquanto observam atentamente o solo em busca de meteoritos, fragmentos de rochas vindos do espaço.

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Meteoritos raros — especialmente os originários da Lua ou de Marte — podem valer milhares de dólares no mercado internacional, o que alimenta o interesse crescente por essa atividade.

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Na capital, Nouakchott, já existem caçadores capazes de identificar condritos — o tipo mais comum de meteorito — apenas observando a crosta de fusão, formada quando a rocha atravessa a atmosfera terrestre.

Samuel PASTEUR-FOSSE/Unplash

Às vezes basta a observação direta; em outras ocasiões, uma lupa ajuda a confirmar a autenticidade do achado. O interesse pela atividade ganhou força após a descoberta do meteorito marciano Tissint, que caiu no sul do Marrocos em 2011 e despertou a atenção de caçadores e colecionadores de todo o mundo.

Flickr - Jon Taylor

Os valores de venda variam bastante. Fragmentos raros, especialmente de origem marciana ou lunar, podem alcançar até US$ 1.000 por grama no mercado internacional. Já nas negociações locais, muitas peças são avaliadas em menos de US$ 10, o que leva alguns coletores a buscar compradores estrangeiros ou esperar por ofertas mais vantajosas. Essa redação mantém a ideia principal

Ritanuka Ghosh/Unsplash

Mas há um desafio: a Mauritânia não dispõe de centros especializados para analisar e certificar meteoritos, nem de uma legislação específica que regulamente esse comércio.

MIGUEL BAIXAULI/Unsplash

Por isso, muitos nômades dependem apenas da própria experiência para identificar os meteoritos ou enviam amostras a cientistas e laboratórios no exterior para confirmar sua autenticidade.

Eugen Sacalî/Unsplash

A Mauritânia é um país localizado no noroeste da África e tem uma população estimada em cerca de 5 milhões de habitantes. Como grande parte de seu território é ocupada pelo Deserto do Saara, predominam paisagens áridas, extensas dunas e um clima extremamente seco.

Imagem de jorono por Pixabay

A capital, Nouakchott, surgiu de uma pequena vila costeira e se transformou no principal centro político, econômico e administrativo do país, concentrando uma parcela significativa da população. A economia da Mauritânia é sustentada principalmente pela mineração, especialmente de ferro, ouro e cobre, além da pesca, uma das atividades mais importantes do país.

Wikimedia Commons/Laminesall96

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