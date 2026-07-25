Galeria Mauritânia: a caça aos meteoritos que movimenta o deserto Na Mauritânia, a caça de meteoritos tornou-se uma atividade econômica em expansão nas últimas décadas. A prática ocorre principalmente no deserto do Saara, o maior deserto quente do planeta, onde as condições do terreno facilitam a identificação e a conservação de fragmentos vindos do espaço. Por Flipar

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