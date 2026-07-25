Estilo de Vida Miss Universe Brasil 2026: candidatas e detalhes da final O Miss Universe Brasil 2026 chega à fase final com 31 candidatas de diferentes estados e regiões do país. As participantes disputam o título nacional e a oportunidade de representar o Brasil no Miss Universo, um dos principais concursos de beleza do mundo. A grande final acontece no dia 25 de julho, a partir das 22h30, em São Paulo. Por Flipar

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