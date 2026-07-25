Miss Universe Brasil 2026: candidatas e detalhes da final

A grande final será transmitida pela Record TV, com exibição simultânea na plataforma Record Plus e no portal R7. A apresentação ficará a cargo de Michelle Barros e Natália Guimarães. Durante a decisão, as candidatas serão avaliadas em diferentes etapas, que incluem entrevistas e desfiles em traje de banho, traje de gala e traje típico. Ao longo da competição, serão definidas as semifinalistas e, depois, as finalistas, até a escolha da vencedora.
Entre as representantes estão modelos, empresárias, estudantes e profissionais de diferentes áreas. Elas vêm de regiões com características culturais distintas, incluindo estados tradicionais na disputa e territórios que também fazem parte da identidade do concurso, como Chapada Diamantina, Cataratas do Iguaçu e Vale dos Vinhedos.
Concorrem à coroa do Miss Universe Brasil 2026 as seguintes representantes: Andressa Jamylle, pelo Acre; Blanca Quirino, por Alagoas; Nataly Uchôa, pelo Amapá; Tarcia Ciarlini, pelo Amazonas; Manuela Suzart, pela Bahia; Mariani Piaget, pelo Berço da República; Lauren Lupato, pelas Cataratas do Iguaçu; Leila Carvalho, pelo Ceará; Jaquelini Ciocci, pela Chapada Diamantina; e Flávia Klemz, pelo Espírito Santo.
Também disputam o título Diovana Camargo, por Goiás; Marcella Kozinski, pela Ilha do Mel; Carina Manzi, pelo Litoral Paulista; Natália Silva, pelo Maranhão; Liara Marmet, por Mato Grosso; Luariane Pires, por Mato Grosso do Sul; Laíssa Ferreira, por Minas Gerais; Carol Barboza, pelo Pará; Jéssica Krein, pelo Paraná; e Sabrina Monteiro, por Pernambuco.
Completam a lista Paloma Rodrigues, pelo Piauí; Geovanna Miranda, pelo Rio Grande do Norte; Júlia Guerra, pelo Rio Grande do Sul; Bruna Zanardo, pelo Rio de Janeiro; Ingrid Rezende, por Roraima; Camilla Souza, por Santa Catarina; Larissa Helena, por São Paulo; Karina Azevedo, por Tocantins; Tatiana Gonçalves, pelo Triângulo Mineiro; Giovanna Togni, pelo Vale dos Vinhedos; e Patrícia Marchi, pelo Vale do Paraíba.
As candidatas chegam ao concurso depois de conquistarem suas respectivas faixas estaduais e regionais. A disputa conta com etapas que avaliam a personalidade, a comunicação, a presença de palco, a desenvoltura, o preparo emocional e o envolvimento com causas sociais.
Durante o período de preparação, as candidatas participam de uma agenda que inclui entrevistas, ensaios, treinamentos e provas preliminares. Esses momentos apresentam ao público diferentes perfis de mulheres que chegam ao palco com trajetórias próprias e objetivos que vão além da faixa e da coroa.