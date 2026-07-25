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Suporte para pincéis e até UNO! Projeto universitário transforma rotina de menina com prótese personalizada

Um projeto universitário de conclusão de curso na Bob Jones University, que fica na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, acabou transformando a rotina de uma menina de 7 anos ao unir engenharia, impressão 3D e soluções personalizadas no campo da engenharia assistiva.

Por Flipar
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O responsável pela iniciativa foi Vitaliy Bondarchuk, estudante de engenharia mecânica, que decidiu dedicar seu trabalho de conclusão de curso ao desenvolvimento de uma prótese para a irmã mais nova, Bella, nascida com uma redução congênita no braço esquerdo.

Reproduc?a?o/Bob Jones University

Em vez de criar um braço artificial com múltiplas funções, ele optou por uma estrutura simples e adaptável, composta por uma base fixa e acessórios intercambiáveis voltados para tarefas específicas. A proposta nasceu após o estudante perceber que muitos modelos existentes não atendiam às necessidades práticas da irmã.

Reproduc?a?o/YouTube WYFF News 4

Bella participou do projeto desde o início e ajudou a definir quais ferramentas seriam realmente úteis em sua rotina. Entre os acessórios desenvolvidos estão um suporte para segurar cartas de UNO, um espaço para encaixar pincéis, uma lanterna e outros dispositivos que facilitam diferentes atividades.

Reproduc?a?o/Bob Jones University

Algumas peças precisaram ser refeitas após testes, o que permitiu aperfeiçoar o resultado final. A iniciativa recebeu nota máxima na universidade e passou a ser utilizada diariamente por Bella, que definiu a experiência como 'ótima'. Além do reconhecimento acadêmico, o projeto chamou atenção por mostrar como a tecnologia pode oferecer soluções acessíveis para desafios cotidianos.

Reproduc?a?o/Bob Jones University

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