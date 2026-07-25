Suporte para pincéis e até UNO! Projeto universitário transforma rotina de menina com prótese personalizada

Algumas peças precisaram ser refeitas após testes, o que permitiu aperfeiçoar o resultado final. A iniciativa recebeu nota máxima na universidade e passou a ser utilizada diariamente por Bella, que definiu a experiência como 'ótima'. Além do reconhecimento acadêmico, o projeto chamou atenção por mostrar como a tecnologia pode oferecer soluções acessíveis para desafios cotidianos.