Galeria Guia da propaganda eleitoral: as regras que candidatos deverão seguir em 2026 O Brasil terá eleições no dia 4 de outubro de 2026, quando milhões de eleitores irão às urnas para escolher presidente da República, governadores, senadores e deputados federais, estaduais e distritais. Até o primeiro turno, candidatos, partidos e federações deverão seguir regras definidas pela Justiça Eleitoral para a divulgação de propostas e busca por votos. A propaganda eleitoral tem como objetivo apresentar os concorrentes ao eleitorado, mas precisa respeitar limites para garantir igualdade Por Flipar

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