Gillian Anderson revive Dana Scully para divulgar novo LEGO inspirado em “Arquivo X”

O kit tem 1478 peças e foi baseado em uma ideia enviada por fãs. Ele recria o escritório de Fox Mulder, uma cena ambientada em uma floresta e um disco voador, além de trazer oito minifiguras, incluindo os dois agentes principais do FBI. Nos Estados Unidos, o LEGO Arquivo X custará 199 dólares e chega às lojas em agosto. Ainda não há data ou preço confirmados para o Brasil.
O lançamento acontece em meio ao anúncio do retorno da série sob comando de Ryan Coogler, diretor de 'Pecadores' e “Pantera Negra”. Coogler produz a série e dirige o primeiro episódio, que terá duas horas de duração e foi filmado em película 65mm, que pode indicar um lançamento nos cinemas.
A trama acompanha dois agentes do FBI condecorados, mas com personalidades opostas, que formam um vínculo inesperado ao serem designados para uma divisão desativada dedicada a casos envolvendo fenômenos inexplicáveis. Nesse reboot, Danielle Deadwyler e Himesh Patel darão vida aos protagonistas.
Uma das séries clássicas da tv norte-americana, 'Arquivo X' estreou em 1993 e ficou no ar até 2002, e nesse período, teve 9 temporadas exibidas na Fox. A série acompanhava os agentes do FBI Fox Mulder e Dana Scully em investigações de casos paranormais e desenvolvia, ao mesmo tempo, uma conspiração governamental que atravessava toda a trama. Criada por Chris Carter, a produção se tornou um marco da cultura pop nos anos 1990 e misturava terror, ficção científica e crítica política.
'Arquivo X' também ganhou dois filmes, lançados em 1998 e 2008, e retornou à televisão para mais duas temporadas exibidas entre 2016 e 2018. A química entre os dois personagens tornaram a série um dos maiores sucessos da televisão nos anos 1990, com média de vinte milhões de espectadores semanais. Aliás, essa dupla influenciou gerações de séries de investigação e ficção científica que vieram depois.
Foi justamente o papel de Scully que projetou Gillian Anderson à fama. A atriz nasceu em 9 de agosto de 1968, em Chicago, onde se formou em teatro pela Goodman Theatre School, na DePaul University. Por indicação do próprio criador Chris Carter, ela foi escalada como protagonista de 'Arquivo X'. Em 1997, inclusive, Gillian venceu o Emmy pela sua atuação.
Depois do fim de 'Arquivo X', Anderson construiu uma carreira sólida no cinema e na televisão, com papéis em 'The Fall', 'Hannibal', 'American Gods' e 'The Crown', série em que interpretou Margaret Thatcher. Por sua interpretação da ex-primeira-ministra britânica, ela voltou a ganhar um Emmy.