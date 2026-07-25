Galeria Popular nos anos 1980, Walkman volta a ganhar força em plena ‘era do streaming’; entenda Durante muitos anos, o Walkman simbolizou a liberdade de levar a música para qualquer lugar. Agora, quase cinco décadas após seu lançamento, o aparelho tem voltado a despertar interesse em um cenário dominado pelos serviços de streaming e pelo consumo digital. Por Flipar

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