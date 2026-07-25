Popular nos anos 1980, Walkman volta a ganhar força em plena ‘era do streaming’; entenda

O retorno, no entanto, não acontece apenas por nostalgia. A nova geração de toca-fitas combina o visual clássico com tecnologias atuais, como conexão Bluetooth, entrada USB-C, baterias recarregáveis e até recursos para converter fitas cassete em arquivos digitais.
Embora a Sony mantenha a marca Walkman em aparelhos modernos de áudio de alta resolução, são fabricantes especializadas em produtos retrô que lideram o ressurgimento dos modelos voltados às fitas cassete. Conheça mais sobre o surgimento desse ícone!
O primeiro Walkman chegou ao mercado japonês em 1979 e rapidamente superou as expectativas da fabricante. Em poucas semanas, dezenas de milhares de unidades já haviam sido vendidas, consolidando uma mudança profunda na forma como as pessoas consumiam música.
Pela primeira vez, passou a ser possível caminhar pelas ruas, viajar ou praticar atividades físicas enquanto se ouvia um álbum por meio de fones de ouvido. O sucesso deu origem a versões menores, mais leves e equipadas com recursos como rádio FM, sistema de redução de ruído, baterias recarregáveis e até controle remoto.
Com a chegada dos CDs, a Sony expandiu a família de produtos para o Discman e, posteriormente, para aparelhos de MiniDisc e reprodutores digitais. Somadas todas as gerações, a linha Walkman alcançou cerca de 385 milhões de unidades vendidas. O interesse atual pelos toca-fitas acompanha uma tendência de valorização dos formatos físicos, como os vinis.
Muitos consumidores afirmam buscar uma experiência mais consciente, distante das playlists infinitas e das recomendações automáticas dos algoritmos. Colocar uma fita no aparelho, observar o encarte e ouvir as músicas na sequência original oferece uma relação diferente com a obra do artista.
Entre os modelos disponíveis atualmente, alguns preservam a aparência dos antigos Walkmans, mas acrescentam funções modernas que facilitam o uso cotidiano. Outros são voltados à digitalização de coleções antigas, permitindo preservar gravações pessoais em formato digital.
Enquanto isso, os exemplares originais do Sony TPS-L2 tornaram-se itens bastante disputados por colecionadores e podem alcançar preços muito superiores aos cobrados na época de seu lançamento. Mesmo diante das transformações tecnológicas, o Walkman permanece como um dos maiores símbolos da história dos aparelhos portáteis de música.