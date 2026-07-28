Jaafar Jackson celebra 30 anos e vive auge da carreira com filme sobre Michael Jackson

O desempenho do filme surpreendeu a indústria cinematográfica. “Michael” ultrapassou a marca de 1 bilhão de dólares em bilheteria mundial e se tornou a primeira cinebiografia da história a alcançar essa marca. Com isso, superou os 911 milhões de dólares arrecadados por “Bohemian Rhapsody” e os 975,8 milhões de dólares de “Oppenheimer”.
A escolha de Jaafar para o papel principal aconteceu após um processo de seleção que durou cerca de dois anos. O ator foi escalado para viver o Rei do Pop no longa dirigido por Antoine Fuqua e distribuído pela Lionsgate. Katherine Jackson, mãe de Michael, aprovou a decisão e afirmou que o neto 'incorpora' o filho.
A produção acompanha a trajetória de Michael Jackson desde a infância, quando liderava o Jackson 5 ao lado dos irmãos, até a consagração como um dos maiores artistas da história da música. Além dos sucessos nos palcos, o roteiro explora momentos pessoais e bastidores da carreira. Jaafar interpreta o cantor na fase adulta.
Michael Jackson iniciou a carreira ainda criança e conquistou fama internacional com o Jackson 5 antes de seguir uma trajetória solo. Ao longo das décadas, lançou álbuns que bateram recordes de vendas e ajudaram a transformar a música pop. Mesmo após sua morte, em 2009, sua influência continua presente na música e na cultura popular.
Jaafar Jackson nasceu em Los Angeles, nos Estados Unidos. É filho de Jermaine Jackson, que fez parte do Jackson 5, e de Alejandra Genevieve Oaziaza, natural de Bogotá, na Colômbia. Com dupla nacionalidade, americana e colombiana, faz parte de uma família numerosa e tem 11 irmãos.
Muito antes de estrear como ator, Jaafar já construía seu caminho na música. Em 2019, lançou o single 'Got Me Singing'. O clipe da música foi gravado na favela do Vidigal no Rio de Janeiro. Jaafar também gravou covers de clássicos de Sam Cooke e Marvin Gaye ao longo da carreira musical.
Jaafar participou das gravações do reality show 'Living with the Jacksons' em 2014, produzido para o canal americano Reelz. A atração acompanharia o dia a dia de Alejandra Oaziaza e de seus cinco filhos, Genevieve, Randy Jr., Donté, Jaafar e Jermajesty, mas o programa nunca foi ao ar.