Galeria Unesco inclui teatros históricos de Manaus e Belém na lista de Patrimônio Mundial O Teatro Amazonas (foto), em Manaus (AM), e o Theatro da Paz, em Belém (PA), são os novos integrantes brasileiros da Lista do Patrimônio Mundial da Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura). O reconhecimento foi oficializado em 27 de julho de 2026 e marca a inclusão dos chamados 'Teatros da Amazônia' entre os bens culturais de relevância universal. Desde a década de 1960, os dois edifícios já eram tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nac Por Flipar

Divulgação/SECOM