Animais Hibernação, torpor ou brumação? Entenda a diferença entre esses estados Em várias partes do mundo, o inverno impõe desafios para muitos animais. O frio intenso e a escassez de alimentos levaram diversas espécies a desenvolver estratégias para economizar energia e aumentar as chances de sobrevivência. A hibernação é uma das adaptações mais conhecidas, Por Flipar

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