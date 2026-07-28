Marcella Kozinski, representante da Ilha do Mel, é coroada Miss Universe Brasil 2026

A edição deste ano, exibida pela Record, também entrou para a história ao incluir, pela primeira vez, destinos turísticos entre as representações do concurso nacional. A Ilha do Mel é um deles. Localizada no litoral do Paraná, no município de Paranaguá, é conhecida por suas áreas de preservação ambiental, acesso exclusivo por barco e ausência de veículos.
Antes do anúncio da vencedora, como de costume, a titular do ano anterior, Maria Gabriela Lacerda, se despediu do posto com um desfile que trouxe vestido inspirado na obra 'A Última Ceia', de Leonardo da Vinci. Na etapa final da disputa, Marcella superou Flávia Klemz, representante do Espírito Santo, e Jaque Ciocci, da Chapada Diamantina, na Bahia.
Na clássica fase de perguntas e respostas, Marcella respondeu a uma pergunta feita pela apresentadora Adriane Galisteu e defendeu a importância da autenticidade e do posicionamento pessoal e afirmou que respeitar a própria identidade é o melhor caminho a seguir.
A relação de Marcella com concursos de beleza começou ainda na adolescência. Aos 19 anos, participou de um concurso internacional realizado na China, em 2019. Dois anos depois, conquistou o título de Miss Universe Paraná. Em 2026, Marcella venceu o Miss Universe Ilha do Mel, título que garantiu sua vaga na etapa nacional do concurso.
Marcella concilia a carreira de modelo com a produção de conteúdo para redes sociais. Ela também ficou conhecida por seu relacionamento com o dentista Rafael Puglisi, especializado em odontologia estética e reconhecido por atender celebridades e influenciadores brasileiros.
O relacionamento chamou mais atenção após a morte de Puglisi, em setembro de 2023. O dentista tinha 35 anos quando sofreu um acidente ao mergulhar na piscina de sua casa, em Alphaville, na Grande São Paulo, e teve um traumatismo craniano.
Marcella também é engajada com diversas causas sociais, com destaque para a proteção animal, tema que costuma destacar em suas participações públicas. Segundo a modelo, um de seus principais objetivos é criar um canil voltado ao resgate e acolhimento de cães abandonados. Ao longo da disputa nacional, ela também defendeu que a beleza deve estar associada a propósito e autenticidade.