Galeria Marcella Kozinski, representante da Ilha do Mel, é coroada Miss Universe Brasil 2026 Marcella Kozinski de Barros, natural de Curitiba, no Paraná, foi coroada Miss Universe Brasil 2026 na noite de 25 de julho, em São Paulo. A modelo tem 26 anos e representou a região da Ilha do Mel na competição nacional. Com a vitória, Marcella garantiu o direito de representar o Brasil no Miss Universo, cuja final acontecerá em novembro, em Porto Rico. Por Flipar

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