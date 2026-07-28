Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro: o templo moderno que virou cartão-postal

A história da sede da Arquidiocese também chama a atenção. Criada em 1676, ela funcionou por séculos em igrejas emprestadas, passando pela antiga igreja do Morro do Castelo e, a partir de 1734, pela Igreja de Santa Cruz dos Militares.
Em 1737, a sede foi transferida para a Igreja de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos. Com a chegada da Família Real, em 1808, passou para a Igreja de Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé, onde permaneceu até a inauguração da Catedral Metropolitana, em 15 de agosto de 1979.
A Arquidiocese do Rio de Janeiro desejava há séculos uma sede própria para suas celebrações. Esse projeto começou a se tornar realidade em 1964, quando o Estado da Guanabara cedeu o terreno para a construção da catedral.
O projeto rompeu com o estilo das antigas igrejas coloniais e adotou uma arquitetura moderna, assinada por Edgar de Oliveira da Fonseca. Inspirada nas diretrizes do Concílio Vaticano II, a catedral foi concebida para favorecer a participação dos fiéis e acolher melhor o público.
Com formato circular e cônico, a catedral impressiona pelas dimensões: são 75 metros de altura externa e 106 metros de diâmetro. O espaço pode receber cerca de 20 mil pessoas em pé ou aproximadamente cinco mil sentadas.
A porta principal da catedral tem 18 metros de altura e é ornamentada com 48 placas de bronze em baixo-relevo inspiradas na fé cristã. O interior foi projetado pelo padre Paulo Lachenmayer e conta com esculturas do artista Humberto Cozzo.
O interior da catedral é revestido em mármore branco e abriga painéis que representam as Missões. No presbitério estão esculturas de São Sebastião e Sant'Ana, criadas por Humberto Cozzo, além da sacristia e da Capela do Santíssimo Sacramento, com um grande sacrário.
Na área externa da sacristia, quatro painéis em alto-relevo de Humberto Cozzo complementam a decoração. O artista também criou a cruz suspensa sobre o altar principal, os relevos do pórtico e a estátua de São Francisco de Assis.
Os quatro grandes vitrais simbolizam características da Igreja Católica. O verde representa a unidade, o vermelho a santidade, o amarelo a universalidade da Igreja e o azul faz referência à tradição apostólica, ligada a São Pedro e seus sucessores.
No subsolo funciona o Museu de Arte Sacra, com um acervo de cerca de cinco mil peças. Entre os destaques estão a pia batismal da Família Real, o trono de Dom Pedro II, uma imagem de Nossa Senhora do Rosário e a Rosa de Ouro concedida à princesa Isabel pelo papa Leão XIII.
A catedral também passou por um processo de modernização. Em 2010, recebeu um sistema de iluminação em LED com 91 refletores, que reduziu o consumo de energia e passou a destacar a fachada, o campanário e a estátua em homenagem ao papa João Paulo II.