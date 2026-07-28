Galeria Jon Bon Jovi encerra show antecipadamente em Nova York por problemas na voz Jon Bon Jovi precisou interromper um show no Madison Square Garden, em Nova York, na noite do dia 23 de julho de 2026, após cerca de 90 minutos e 14 músicas. O show, que faz parte da 'Forever Tour' e marca o retorno da banda aos palcos, foi encerrado devido a uma crise de sinusite que comprometeu a voz do cantor ao longo da apresentação. Por Flipar

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