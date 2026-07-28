Jon Bon Jovi encerra show antecipadamente em Nova York por problemas na voz

Antes de encerrar a apresentação, porém, Jon Bon Jovi se desculpou com o público e disse estar sentindo muita dor. Além disso, lamentou estar decepcionando os fãs por não conseguir entregar seu melhor. Então, avisou que tocariam mais uma música, 'Livin' on a Prayer', antes de encerrar, mas que precisaria da ajuda da plateia, já que teria que pegar mais leve devido à dor.
Pat Monahan, vocalista da banda Train, também subiu ao palco para o ajudar a cantar. O cantor prometeu ainda remarcar a apresentação, pedindo ao público que não jogasse fora os ingressos, e garantiu que encontraria uma forma de reagendar o show. A temporada de Bon Jovi no Madison Square Garden teve nove apresentações, e a interrompida foi a oitava.
Iniciada em 7 de julho, a 'Forever Tour' terminará no Reino Unido e na Irlanda, com cinco shows entre agosto e setembro. A série de apresentações representa a volta do artista às turnês após uma cirurgia reconstrutiva nas cordas vocais, realizada em 2022.
Antes da cirurgia, Bon Jovi conviveu por muitos anos com dificuldades para cantar e passou por um longo processo de recuperação e reabilitação após o procedimento. Recentemente, afirmou que estava apto a voltar aos palcos. Todo esse período foi retratado na docussérie 'Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story', lançada pela Hulu em 2024.
Jon Bon Jovi é um cantor, compositor e guitarrista norte-americano, conhecido por ser fundador e vocalista da banda Bon Jovi, uma das mais bem-sucedidas da história do rock. Nascido em 2 de março de 1962, em Perth Amboy, Nova Jersey, iniciou sua carreira na música ainda jovem e ficou famoso na década de 1980 com o sucesso da banda Bon Jovi.
Formada em 1983, a banda Bon Jovi consolidou seu sucesso com álbuns como 'Slippery When Wet', 'New Jersey' e 'Keep the Faith', que venderam milhões de cópias em todo o mundo. Entre seus maiores sucessos estão 'Livin' on a Prayer', 'You Give Love a Bad Name', 'It's My Life' e 'Always', músicas que se tornaram clássicos do rock e permanecem populares em rádios e plataformas de streaming até hoje.
Ao longo de décadas de carreira, o grupo vendeu mais de 130 milhões de discos em todo o mundo, realizou turnês em praticamente todos os continentes e é uma das mais duradouras da história. Inclusive, em abril de 2018, Bon Jovi entrou para o Rock and Roll Hall of Fame.