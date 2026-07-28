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Jon Bon Jovi encerra show antecipadamente em Nova York por problemas na voz

Jon Bon Jovi precisou interromper um show no Madison Square Garden, em Nova York, na noite do dia 23 de julho de 2026, após cerca de 90 minutos e 14 músicas. O show, que faz parte da 'Forever Tour' e marca o retorno da banda aos palcos, foi encerrado devido a uma crise de sinusite que comprometeu a voz do cantor ao longo da apresentação.

Por Flipar
Reprodução / Instagram

Antes de encerrar a apresentação, porém, Jon Bon Jovi se desculpou com o público e disse estar sentindo muita dor. Além disso, lamentou estar decepcionando os fãs por não conseguir entregar seu melhor. Então, avisou que tocariam mais uma música, 'Livin' on a Prayer', antes de encerrar, mas que precisaria da ajuda da plateia, já que teria que pegar mais leve devido à dor.

reprodução/instagram

Pat Monahan, vocalista da banda Train, também subiu ao palco para o ajudar a cantar. O cantor prometeu ainda remarcar a apresentação, pedindo ao público que não jogasse fora os ingressos, e garantiu que encontraria uma forma de reagendar o show. A temporada de Bon Jovi no Madison Square Garden teve nove apresentações, e a interrompida foi a oitava.

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Iniciada em 7 de julho, a 'Forever Tour' terminará no Reino Unido e na Irlanda, com cinco shows entre agosto e setembro. A série de apresentações representa a volta do artista às turnês após uma cirurgia reconstrutiva nas cordas vocais, realizada em 2022.

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Antes da cirurgia, Bon Jovi conviveu por muitos anos com dificuldades para cantar e passou por um longo processo de recuperação e reabilitação após o procedimento. Recentemente, afirmou que estava apto a voltar aos palcos. Todo esse período foi retratado na docussérie 'Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story', lançada pela Hulu em 2024.

Reprodução iHeartRadio / YouTube

Jon Bon Jovi é um cantor, compositor e guitarrista norte-americano, conhecido por ser fundador e vocalista da banda Bon Jovi, uma das mais bem-sucedidas da história do rock. Nascido em 2 de março de 1962, em Perth Amboy, Nova Jersey, iniciou sua carreira na música ainda jovem e ficou famoso na década de 1980 com o sucesso da banda Bon Jovi.

Flickr - Rosana Prada

Formada em 1983, a banda Bon Jovi consolidou seu sucesso com álbuns como 'Slippery When Wet', 'New Jersey' e 'Keep the Faith', que venderam milhões de cópias em todo o mundo. Entre seus maiores sucessos estão 'Livin' on a Prayer', 'You Give Love a Bad Name', 'It's My Life' e 'Always', músicas que se tornaram clássicos do rock e permanecem populares em rádios e plataformas de streaming até hoje.

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Ao longo de décadas de carreira, o grupo vendeu mais de 130 milhões de discos em todo o mundo, realizou turnês em praticamente todos os continentes e é uma das mais duradouras da história. Inclusive, em abril de 2018, Bon Jovi entrou para o Rock and Roll Hall of Fame.

flickr - Mark Kent

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