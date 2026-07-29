“Blade Runner 2099” ganha primeiro trailer e data de estreia no Prime Video

Com oito episódios, 'Blade Runner 2099' foi concebida como uma minissérie com história fechada, sem 2ª temporada. Todos os capítulos serão disponibilizados no Prime Video no dia 25 de novembro. A produção também marca o primeiro live-action televisivo da franquia, que até então havia sido expandida para a TV apenas da série animada 'Blade Runner: Black Lotus'.
'Blade Runner 2099' dá continuidade aos acontecimentos de 'Blade Runner 2049' e se passa cinquenta anos após o filme. De acordo com a sinopse oficial, Los Angeles foi reconstruída, mas não pela humanidade. Na trama, Cora, vivida por Hunter Schafer, é uma fugitiva que assume a identidade de uma blade runner em sua última tentativa de escapar do passado.
Durante a jornada, ela acaba unindo forças com Olwen, personagem de Michelle Yeoh, uma replicante que tem apenas alguns dias de vida útil restantes. As duas personagens partem em busca de uma fugitiva que esconde uma verdade capaz de desestabilizar a frágil cidade em que vivem.
'Blade Runner 2099' é uma produção da Amazon MGM Studios em parceria com a Alcon Television Group. Silka Luisa, responsável pela série 'Iluminadas' da Apple TV+, é a showrunner do projeto. Já Ridley Scott, diretor do filme original de 1982, faz parte da equipe de produtores executivos da série.
'Blade Runner' é uma franquia de ficção científica baseada no livro 'Androides Sonham com Ovelhas Elétricas?', de Philip K. Dick, que se passa em um futuro cyberpunk, onde corporações criam replicantes, seres artificiais quase idênticos a humanos, para fazerem trabalhos perigosos e com tempo de vida limitado. Quando eles fogem e se escondem entre a população, cabe aos blade runners, policiais especializados, caçá-los e eliminá-los.
O filme original, 'Blade Runner', de 1982, se passa em uma Los Angeles distópica do ano de 2019 e acompanha Rick Deckard, vivido por Harrison Ford, um blade runner encarregado de eliminar um grupo de replicantes fugitivos liderado por Roy Batty, personagem de Rutger Hauer. Ao longo da caçada, Deckard se envolve com Rachael, uma replicante tão avançada que nem sabe que não é humana.
A sequência 'Blade Runner 2049' chegou aos cinemas em 2017, sob direção de Denis Villeneuve. O longa recebeu cinco indicações ao Oscar e venceu nas categorias de melhor fotografia e melhores efeitos visuais. Na história, o Oficial K, interpretado por Ryan Gosling, um novo blade runner, descobre um segredo capaz de causar grandes conflitos. Com isso, K sai à procura de Rick Deckard, personagem novamente interpretado por Harrison Ford.