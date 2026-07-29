Filmes e Séries “Blade Runner 2099” ganha primeiro trailer e data de estreia no Prime Video O Prime Video apresentou o primeiro trailer de 'Blade Runner 2099' durante o painel do a Comic-Con de San Diego, realizado em 24 de julho de 2026. O evento contou com a participação das protagonistas Michelle Yeoh e Hunter Schafer, além da confirmação da data de estreia da minissérie na plataforma. Por Flipar

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