Galeria Ponte do Diabo: história e lendas por trás de um dos cartões-postais da Toscana A Itália abriga algumas das pontes mais famosas do mundo, mas poucas despertam tanta curiosidade quanto a Ponte della Maddalena, localizada na região da Toscana. Conhecida popularmente como Ponte do Diabo, a construção combina importância histórica, engenharia medieval e uma lenda que atravessou séculos. Erguida sobre o rio Serchio, a estrutura continua sendo um dos principais símbolos da cidade de Borgo a Mozzano, na província de Lucca, e atrai visitantes interessados tanto em sua arquitetura q Por Flipar

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