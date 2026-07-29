Celso Portiolli brinca após liderar enquete sobre apresentadores de TV no “Caldeirão com Mion”

Com 37 votos, o mais votado da pesquisa foi Celso Portiolli, do SBT. Na ocasião, a citação do nome do apresentador provocou uma reação intensa da plateia presente no estúdio e, inclusive, Marcos Mion, apresentador do 'Caldeirão', ficou surpreso com a reação. Depois, ele publicou o recorte do momento em suas redes sociais e brincou com o resultado.
No resultado completo da pesquisa, Marcos Mion apareceu na segunda posição, com 19 votos, seguido de perto por César Tralli, que registrou 18 votos. Luciano Huck ficou em quarto lugar, com 9 votos, enquanto William Bonner somou 8 votos e fechou a quinta colocação. Tadeu Schmidt encerrou a lista na sexta posição, com 4 votos ao todo.
No domingo, 26 de julho de 2026, durante o 'Domingo Legal', o assunto chegou a Celso Portiolli por meio do humorista Tiago Barnabé, que interpreta a personagem Bernabela. Barnabé contou ao apresentador que ele havia sido eleito o preferido do público, 'desbancando' até William Bonner.
Portiolli reagiu e disse: 'Eu? Deve ser piada'. Depois, ele brincou com a audiência e com a plateia ao sugerir que quem tivesse respondido seu nome na pesquisa 'mandasse uma DM', o que gerou risos dos convidados e da plateia presente. Ele também comentou a publicação de Mion no Instagram: 'Hahahhahahaha, não é possível!'.
Celso Portiolli nasceu em 1º de junho de 1967, em Maringá, no Paraná. Ele é apresentador de televisão, radialista e empresário, com carreira na televisão brasileira desde a década de 1980. Portiolli também é proprietário da rádio Ótima FM, que conta com emissoras no interior do estado de São Paulo.
Portiolli é mais conhecido por comandar o 'Domingo Legal', do SBT, posto que assumiu em julho de 2009, após a saída de Gugu Liberato para a Rede Record. Antes disso, apresentou outros programas da emissora, como 'Fama Kids', 'Charme', 'Namoro na TV' e 'Curtindo com Crianças'.
Ele também já comandou o 'Show do Milhão', programa de perguntas e respostas que se tornou uma de suas marcas registradas do SBT, além do famoso quadro 'Passa ou Repassa'. Um dos maiores nomes da emissora, muitos o consideram um dos sucessores de Silvio Santos.