Celebridades e TV

Celso Portiolli brinca após liderar enquete sobre apresentadores de TV no “Caldeirão com Mion”

Um quadro do 'Caldeirão com Mion', exibido no sábado, 25 de julho de 2026, pela TV Globo, viralizou nas redes sociais. No game 'Tem ou Não Tem', dois times de convidados tentavam adivinhar as respostas mais populares dadas por 100 mulheres à pergunta: 'Se seu parceiro deixasse você trair só uma vez, com qual apresentador de TV você usaria essa carta?'.

Por Flipar
Divulgação

Com 37 votos, o mais votado da pesquisa foi Celso Portiolli, do SBT. Na ocasião, a citação do nome do apresentador provocou uma reação intensa da plateia presente no estúdio e, inclusive, Marcos Mion, apresentador do 'Caldeirão', ficou surpreso com a reação. Depois, ele publicou o recorte do momento em suas redes sociais e brincou com o resultado.

Reprodução TV Globo

No resultado completo da pesquisa, Marcos Mion apareceu na segunda posição, com 19 votos, seguido de perto por César Tralli, que registrou 18 votos. Luciano Huck ficou em quarto lugar, com 9 votos, enquanto William Bonner somou 8 votos e fechou a quinta colocação. Tadeu Schmidt encerrou a lista na sexta posição, com 4 votos ao todo.

Reprodução Instagram /@celsoportiolli

No domingo, 26 de julho de 2026, durante o 'Domingo Legal', o assunto chegou a Celso Portiolli por meio do humorista Tiago Barnabé, que interpreta a personagem Bernabela. Barnabé contou ao apresentador que ele havia sido eleito o preferido do público, 'desbancando' até William Bonner.

Reprodução X

Portiolli reagiu e disse: 'Eu? Deve ser piada'. Depois, ele brincou com a audiência e com a plateia ao sugerir que quem tivesse respondido seu nome na pesquisa 'mandasse uma DM', o que gerou risos dos convidados e da plateia presente. Ele também comentou a publicação de Mion no Instagram: 'Hahahhahahaha, não é possível!'.

Reprodução Instagram /@celsoportiolli

Celso Portiolli nasceu em 1º de junho de 1967, em Maringá, no Paraná. Ele é apresentador de televisão, radialista e empresário, com carreira na televisão brasileira desde a década de 1980. Portiolli também é proprietário da rádio Ótima FM, que conta com emissoras no interior do estado de São Paulo.

Reprodução Instagram /@celsoportiolli

Portiolli é mais conhecido por comandar o 'Domingo Legal', do SBT, posto que assumiu em julho de 2009, após a saída de Gugu Liberato para a Rede Record. Antes disso, apresentou outros programas da emissora, como 'Fama Kids', 'Charme', 'Namoro na TV' e 'Curtindo com Crianças'.

Reprodução Instagram /@celsoportiolli

Ele também já comandou o 'Show do Milhão', programa de perguntas e respostas que se tornou uma de suas marcas registradas do SBT, além do famoso quadro 'Passa ou Repassa'. Um dos maiores nomes da emissora, muitos o consideram um dos sucessores de Silvio Santos.

Reprodução Instagram /@celsoportiolli

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