Celebridades e TV Celso Portiolli brinca após liderar enquete sobre apresentadores de TV no “Caldeirão com Mion” Um quadro do 'Caldeirão com Mion', exibido no sábado, 25 de julho de 2026, pela TV Globo, viralizou nas redes sociais. No game 'Tem ou Não Tem', dois times de convidados tentavam adivinhar as respostas mais populares dadas por 100 mulheres à pergunta: 'Se seu parceiro deixasse você trair só uma vez, com qual apresentador de TV você usaria essa carta?'. Por Flipar

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