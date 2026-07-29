Natália Guimarães recebe elogios após apresentar o Miss Universe Brasil 2026

A transmissão marcou o retorno do concurso à televisão aberta pela primeira vez desde 2019, que foi transmitida pela Band. Na edição 2026, Natália dividiu a apresentação com a jornalista Michelle Barros e recebeu diversos elogios nas redes sociais pela beleza. Durante a exibição, muitos também relembraram a participação de Natália no Miss Universo 2007, quando conquistou o segundo lugar no concurso internacional.