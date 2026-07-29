Natália Guimarães recebe elogios após apresentar o Miss Universe Brasil 2026

A transmissão marcou o retorno do concurso à televisão aberta pela primeira vez desde 2019, que foi transmitida pela Band. Na edição 2026, Natália dividiu a apresentação com a jornalista Michelle Barros e recebeu diversos elogios nas redes sociais pela beleza. Durante a exibição, muitos também relembraram a participação de Natália no Miss Universo 2007, quando conquistou o segundo lugar no concurso internacional.
Natália Guimarães venceu o Miss Brasil em 2007, após ter sido coroada Miss Minas Gerais em 2006. Naquele mesmo ano, ela havia vencido o concurso internacional Top Model of the World, título ao qual renunciou para disputar o Miss Universo. Na edição de 2007 do concurso mundial, realizado na Cidade do México, Natália foi vice-campeã. Na ocasião, quem venceu foi a japonesa Riyo Mori.
Atualmente, Natália é diretora de estratégia do Miss Universe Brasil, função que assumiu ao lado de Julia Gama, vice-Miss Universo 2020, quando o empresário Rodrigo Ferro comprou a franquia nacional em julho de 2025. Meses depois, Gama deixou a organização, e Natália permaneceu como a única ex-Miss Brasil na equipe.
Na condição de diretora, Natália passou a acompanhar de perto a preparação das candidatas ao título nacional, com acesso a etapas internas da competição e à orientação das participantes. Em entrevistas recentes, ela tem comentado o novo reposicionamento do concurso, que busca valorizar não apenas a beleza, mas também a força e a representatividade da mulher brasileira.
Natália Aparecida Guimarães nasceu em 25 de dezembro de 1984, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Ela é formada em jornalismo pela PUC Minas e, a partir de 2007, passou a trabalhar na televisão. Ao longo da carreira, fez participações como atriz em novelas, atuou como apresentadora e participou de realities shows.
Assim, em 2010, Natália estreou como apresentadora do bloco regional do 'Hoje em Dia' na TV Record Minas, ao lado de André Vasconcelos, programa que saiu do ar em fevereiro de 2012. Também pela Record, participou do reality 'Amazônia' e atuou na novela 'Os Mutantes'. Foi ainda repórter do 'Hora do Faro' e apresentou o 'Duelo de Salões', exibido pela Band.
Natália é mãe das gêmeas Maya e Kiara, que nasceram em agosto de 2013. Elas são fruto do relacionamento de Natália com Leandro, ex-integrante da banda KLB. Os dois estão juntos desde 2008, e se casaram em março de 2022, em cerimônia religiosa realizada em São Paulo.