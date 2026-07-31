Documentário sobre Chico Mendes reunirá imagens inéditas do julgamento dos assassinos

De acordo com as informações do jornalista, o longa, com direção de Luis Carlos de Alencar, também acompanha a rotina de antigos aliados de Chico Mendes que ainda vivem na reserva extrativista batizada em homenagem ao ativista. Essas comunidades seguem atuando na preservação das áreas conquistadas após anos de mobilização em defesa da floresta amazônica. A previsão é de que o documentário seja lançado em 2027, com exibição no Canal Curta!.