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Gretchen raspa a cabeça em live antes de transplante capilar

Gretchen raspou a cabeça durante uma transmissão ao vivo no Instagram antes de iniciar um transplante capilar. A cantora enfrenta um quadro de alopecia agressiva e usava uma lace no dia a dia porque seus fios naturais estavam muito curtos. Segundo a artista, a decisão de raspar o cabelo partiu dela e não foi uma exigência médica para o procedimento.

Por Flipar
Reprodução / Instagram

O transplante aconteceu em Vitória, no Espírito Santo, sob os cuidados do médico Marcelo Moreira, especialista na área. Antes de retirar a lace diante dos seguidores, Gretchen contou que já havia recebido outras propostas para realizar o tratamento, mas preferiu esperar até encontrar um profissional em quem confiasse.

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A técnica escolhida foi o transplante capilar fio a fio, conhecido como FUE. Nesse método, as unidades foliculares são retiradas individualmente da área doadora e implantadas de acordo com a direção natural do crescimento dos cabelos. O procedimento foi realizado sobre a micropigmentação que a cantora já possuía no couro cabeludo.

Imagem Gerada por I.A

A alopecia é uma condição que provoca a queda de cabelos e pode atingir também os pelos de outras partes do corpo. As causas variam e incluem fatores genéticos, doenças autoimunes, alterações hormonais e estresse físico ou emocional. Entre os tipos mais comuns estão a alopecia areata, relacionada ao sistema imunológico, e a alopecia androgenética, de origem hereditária.

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Gretchen, nome artístico de Maria Odete Brito de Miranda de Souza, nasceu no Rio de Janeiro em 29 de maio de 1959. Ela iniciou a carreira ainda na adolescência como cantora na orquestra do maestro Augustinho Zaccaro. Pouco depois, fez parte do grupo As Melindrosas ao lado das irmãs Sula e Yara e da prima Paula.

Reprodução Instagram / @mariagretchen

A artista ficou nacionalmente conhecida pelo apelido 'rainha do rebolado', em referência ao estilo de dança que marcou sua carreira na música, nos palcos e na televisão. Entre seus maiores sucessos estão 'Conga, Conga, Conga', 'Freak le Boom Boom' e 'Melô do Piripiri'.

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Em 2012, Gretchen participou da quinta edição do reality show 'A Fazenda' e chegou a ser apontada como uma das favoritas ao prêmio. No entanto, desistiu do programa antes da final após interpretar de forma equivocada um presente enviado pela família durante o confinamento. A passagem pelo reality também deu origem a diversos memes.

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A vida pessoal de Gretchen sempre esteve entre os assuntos mais comentados da imprensa, principalmente por causa de seus casamentos e divórcios. Atualmente, a cantora é casada com o saxofonista Esdras de Souza. Mãe de sete filhos, entre biológicos e adotivos, ela também ganhou destaque pelo apoio público ao filho Thammy Miranda durante a transição de gênero dele.

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