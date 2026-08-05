Celebridades e TV Gretchen raspa a cabeça em live antes de transplante capilar Gretchen raspou a cabeça durante uma transmissão ao vivo no Instagram antes de iniciar um transplante capilar. A cantora enfrenta um quadro de alopecia agressiva e usava uma lace no dia a dia porque seus fios naturais estavam muito curtos. Segundo a artista, a decisão de raspar o cabelo partiu dela e não foi uma exigência médica para o procedimento. Por Flipar

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