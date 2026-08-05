Pinhão: a semente brasileira rica em nutrientes e benefícios

Largamente consumido na Região Sul do Brasil, o pinhão é a semente da araucária (Araucaria angustifolia). Essa árvore é nativa da Mata Atlântica e ocorre principalmente nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, onde o pinhão faz parte da tradição gastronômica
O pinhão é a semente da araucária (Araucaria angustifolia), também conhecida como pinheiro-do-paraná. Ele se desenvolve no interior da pinha, a estrutura reprodutiva da árvore. Com casca resistente e amêndoa comestível, destaca-se pelo sabor marcante e pela textura característica.
O pinhão é rico em fibras, proteínas, vitaminas, minerais e gorduras insaturadas, como ômega 6 e ômega 9. Também fornece energia, tem baixo teor de gordura e sódio e pode fazer parte de uma alimentação equilibrada em diferentes fases da vida.
Rico em fibras e amido resistente, o pinhão aumenta a saciedade e ajuda a reduzir a velocidade de absorção dos carboidratos. Por isso, pode favorecer o controle da glicemia e integrar a alimentação de pessoas com diabetes, desde que consumido com moderação.
O pinhão é uma boa fonte de potássio, mineral associado ao controle da pressão arterial. O potássio ajuda a reduzir os efeitos do sódio e favorece o relaxamento das paredes dos vasos sanguíneos. Esses fatores podem contribuir para a saúde cardiovascular quando fazem parte de uma dieta equilibrada.
O pinhão contém ômega 6, ômega 9 e vitaminas do complexo B, nutrientes importantes para a saúde cardiovascular e o funcionamento do organismo. Suas fibras favorecem o bom funcionamento do intestino e ajudam a prevenir a prisão de ventre. Quando incluído em uma alimentação equilibrada, pode contribuir para uma dieta mais saudável.
O pinhão contém luteína, um antioxidante associado à proteção da saúde dos olhos e que pode contribuir para reduzir o risco de degeneração macular relacionada à idade e de catarata. Além disso, seus compostos antioxidantes ajudam a combater os radicais livres, auxiliando na proteção das células e contribuindo para a prevenção do envelhecimento precoce.
O pinhão fornece ferro e cobre, minerais importantes para a formação das células do sangue. Embora possa contribuir para a ingestão desses nutrientes, seu consumo deve fazer parte de uma alimentação equilibrada. Para melhorar a absorção do ferro, recomenda-se combiná-lo com alimentos ricos em vitamina C.
. O pinhão contém compostos antioxidantes, vitaminas e minerais que contribuem para o bom funcionamento do organismo. Quando incluído em uma alimentação equilibrada, pode auxiliar na manutenção do sistema imunológico. No entanto, ele não é considerado uma fonte relevante de vitamina C.
O pinhão não deve ser consumido cru, pois pode conter compostos que causam desconforto gastrointestinal. O recomendado é cozinhá-lo por cerca de 30 a 40 minutos na panela de pressão, com água e, se desejar, um pouco de sal. Depois de frio, basta retirar a casca para consumi-lo.
Pessoas que precisam controlar a ingestão de carboidratos ou potássio, como em alguns casos de doença renal, devem consumir pinhão com moderação e orientação profissional. Além de alimentar os seres humanos desde a época dos povos indígenas, ele também é uma importante fonte de alimento para diversas aves e mamíferos.
O pinhão é um ingrediente versátil que pode ser consumido cozido ou usado em diversas receitas. Combina com arroz, farofas, vinagretes, bolinhos, tortas salgadas, risotos e ensopados, agregando sabor e valor nutricional às preparações.
O pinhão pode ser usado no preparo de sopas, caldos e também na forma de farinha. Naturalmente sem glúten, é uma alternativa ao trigo em receitas como pães, bolos e biscoitos, após ser triturado e transformado em farinha.
O Paraná é o maior produtor de pinhão do Brasil, enquanto Santa Catarina também se destaca pela importância econômica da semente. Na Serra Catarinense, o pinhão complementa a renda de milhares de famílias rurais e é celebrado anualmente na tradicional Festa Nacional do Pinhão, realizada em Lages.