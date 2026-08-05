Tambaqui é incluído na lista de espécies ameaçadas de extinção

A nova classificação não proíbe imediatamente a pesca ou a comercialização do tambaqui, mas determina a elaboração de um plano de recuperação da espécie. A Portaria nº 1.666 estabeleceu um prazo de 180 dias para a apresentação desse plano, com data limite em 25 de outubro. Caso o projeto não seja apresentado e aprovado dentro desse prazo, a pesca do peixe poderá ser proibida a partir do fim de outubro.