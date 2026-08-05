Estilo de Vida As cores e seus efeitos segundo a cromoterapia A cromoterapia é uma prática antiga, com registros de uso em civilizações como Egito, Grécia, China e Índia. Nessa técnica, cada cor recebe um significado específico e pode ser aplicada por meio de luzes, objetos, roupas e ambientes coloridos. Por Flipar

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