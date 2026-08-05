Conheça 7 alimentos que costumam ser ignorados, mas são ótimos para a saúde

Agrião – O agrião é uma hortaliça rica em vitaminas do complexo B, vitaminas C e E, minerais e antioxidantes que favorecem a saúde dos olhos, fortalecem o sistema imunológico e ajudam a reduzir inflamações e o colesterol ruim. Um estudo de 2018 destacou o agrião como uma das plantas com maior potencial antidepressivo devido à sua elevada concentração de nutrientes.