Celebridades e TV 90 anos de Mauricio de Sousa: parceria com Waze promove visita a esculturas dos personagens da Turma da Mônica em São Paulo Uma colaboração entre a MSP Estúdios e o aplicativo de navegação Waze passou a permitir que moradores e visitantes de São Paulo transitem pela capital paulista em busca das esculturas que homenageiam o escritor e quadrinista Mauricio de Sousa. Por Flipar

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