Galeria Estudo confirma teoria de Darwin feita há mais de um século e identifica nova planta carnívora Uma pesquisa internacional confirmou que a espécie Saxifraga candelabrum, encontrada em regiões montanhosas do Himalaia e do Tibete, agora pertence ao grupo das plantas carnívoras. A descoberta encerra uma dúvida que atravessou mais de 150 anos e dá razão a uma hipótese apresentada por Charles Darwin no século 19. Por Flipar

Divulgação/Saxifraga candelabrum