Celebridades e TV Samantha Morton revela ‘truque’ que a fez se destacar com apenas 10 minutos de tela em ‘A Odisseia’ Segundo integrantes da produção, o diretor Christopher Nolan considerava a sequência com a personagem decisiva para o sucesso da narrativa, o que reforçou a importância da atuação da atriz. Para construir a personagem, Morton recorreu a experiências pouco convencionais. Por Flipar

Divulgação/Starz