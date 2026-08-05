Galeria Estudo revela como nanoplásticos podem aumentar a absorção de metal tóxico pela alface Vegetais folhosos como a alface são parte de uma alimentação saudável, mas pesquisadores investigam como contaminantes ambientais podem afetar sua segurança. Um estudo publicado no Journal of Agricultural and Food Chemistry mostrou que nanoplásticos aumentaram a absorção de cádmio por alfaces cultivadas em sistema hidropônico controlado. Por Flipar

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