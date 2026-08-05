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Estudo revela como nanoplásticos podem aumentar a absorção de metal tóxico pela alface

Vegetais folhosos como a alface são parte de uma alimentação saudável, mas pesquisadores investigam como contaminantes ambientais podem afetar sua segurança. Um estudo publicado no Journal of Agricultural and Food Chemistry mostrou que nanoplásticos aumentaram a absorção de cádmio por alfaces cultivadas em sistema hidropônico controlado.

Por Flipar
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A descoberta reforça a necessidade de monitorar contaminantes na agricultura. Pesquisadores da Texas A&M University avaliaram a exposição simultânea a nanoplásticos e cádmio em cultivo hidropônico, permitindo analisar com precisão como essas substâncias interagem com os tecidos da planta.

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As plantas expostas simultaneamente a nanoplásticos e cádmio acumularam até 61% mais do metal nas folhas do que aquelas expostas apenas ao cádmio. O resultado indica que os nanoplásticos podem intensificar a absorção desse contaminante em condições experimentais controladas.

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O cádmio estimula a formação de novas ramificações nas raízes, enquanto os nanoplásticos provocam estresse oxidativo, enfraquecendo mecanismos naturais de defesa da planta. Com mais pontos de entrada nas raízes, a absorção conjunta dos contaminantes pode aumentar

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Outro resultado chamou a atenção dos pesquisadores: plantas expostas a cádmio e nanoplásticos apresentaram 67% mais partículas plásticas nas folhas do que aquelas expostas apenas aos nanoplásticos. O estudo sugere que alterações provocadas pelo cádmio nas raízes favoreceram essa absorção.

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Segundo os pesquisadores, os nanoplásticos entram principalmente por pequenas aberturas nas regiões de crescimento das raízes e são transportados pelo fluxo de água até outros tecidos da planta. Esse mecanismo ajuda a explicar sua maior presença nas folhas durante o experimento.

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Quando o estresse provocado pelos nanoplásticos se soma aos efeitos do cádmio, os mecanismos de defesa da planta ficam enfraquecidos. Com isso, o metal pesado pode se deslocar com mais facilidade até as folhas, elevando sua concentração nas alfaces cultivadas nas condições do experimento.

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O cádmio ocorre naturalmente no solo, mas também pode contaminar áreas agrícolas por meio de fertilizantes fosfatados, água poluída e atividades industriais. Por ser um metal pesado tóxico, sua presença em alimentos é monitorada por autoridades sanitárias em diversos países.

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A interação entre nanoplásticos e metais pesados representa um desafio emergente para a agricultura. A coexistência desses contaminantes pode aumentar a vulnerabilidade das plantas e influenciar a absorção de substâncias potencialmente tóxicas, afetando a qualidade dos alimentos.

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Os pesquisadores sugerem que a presença de nanoplásticos seja considerada nas avaliações de segurança de solos agrícolas. Segundo eles, essa interação pode influenciar a absorção de cádmio pelas plantas e reforça a necessidade de novos estudos e estratégias de monitoramento.

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Os nanoplásticos são fragmentos microscópicos provenientes da degradação de plásticos maiores e já foram encontrados no solo, na água e no ar. Nas plantas, eles podem provocar estresse oxidativo, comprometendo mecanismos de defesa e tornando-as mais suscetíveis aos efeitos de outros contaminantes.

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Embora realizado nos Estados Unidos, o estudo tem relevância internacional por abordar contaminantes presentes em sistemas agrícolas de diversos países. Os resultados reforçam a importância de ampliar o monitoramento e de realizar novas pesquisas para compreender os impactos dessa interação na segurança dos alimentos.

Fernando Frazão/Agência Brasil

O estudo destaca a importância de reduzir a contaminação ambiental e aprimorar práticas agrícolas para minimizar a exposição das plantas a nanoplásticos e metais pesados. Os resultados também reforçam a necessidade de novas pesquisas e de monitoramento contínuo para garantir a segurança dos alimentos.

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