Estudo revela como nanoplásticos podem aumentar a absorção de metal tóxico pela alface

A descoberta reforça a necessidade de monitorar contaminantes na agricultura. Pesquisadores da Texas A&M University avaliaram a exposição simultânea a nanoplásticos e cádmio em cultivo hidropônico, permitindo analisar com precisão como essas substâncias interagem com os tecidos da planta.
As plantas expostas simultaneamente a nanoplásticos e cádmio acumularam até 61% mais do metal nas folhas do que aquelas expostas apenas ao cádmio. O resultado indica que os nanoplásticos podem intensificar a absorção desse contaminante em condições experimentais controladas.
O cádmio estimula a formação de novas ramificações nas raízes, enquanto os nanoplásticos provocam estresse oxidativo, enfraquecendo mecanismos naturais de defesa da planta. Com mais pontos de entrada nas raízes, a absorção conjunta dos contaminantes pode aumentar
Outro resultado chamou a atenção dos pesquisadores: plantas expostas a cádmio e nanoplásticos apresentaram 67% mais partículas plásticas nas folhas do que aquelas expostas apenas aos nanoplásticos. O estudo sugere que alterações provocadas pelo cádmio nas raízes favoreceram essa absorção.
Segundo os pesquisadores, os nanoplásticos entram principalmente por pequenas aberturas nas regiões de crescimento das raízes e são transportados pelo fluxo de água até outros tecidos da planta. Esse mecanismo ajuda a explicar sua maior presença nas folhas durante o experimento.
Quando o estresse provocado pelos nanoplásticos se soma aos efeitos do cádmio, os mecanismos de defesa da planta ficam enfraquecidos. Com isso, o metal pesado pode se deslocar com mais facilidade até as folhas, elevando sua concentração nas alfaces cultivadas nas condições do experimento.
O cádmio ocorre naturalmente no solo, mas também pode contaminar áreas agrícolas por meio de fertilizantes fosfatados, água poluída e atividades industriais. Por ser um metal pesado tóxico, sua presença em alimentos é monitorada por autoridades sanitárias em diversos países.
A interação entre nanoplásticos e metais pesados representa um desafio emergente para a agricultura. A coexistência desses contaminantes pode aumentar a vulnerabilidade das plantas e influenciar a absorção de substâncias potencialmente tóxicas, afetando a qualidade dos alimentos.
Os pesquisadores sugerem que a presença de nanoplásticos seja considerada nas avaliações de segurança de solos agrícolas. Segundo eles, essa interação pode influenciar a absorção de cádmio pelas plantas e reforça a necessidade de novos estudos e estratégias de monitoramento.
Os nanoplásticos são fragmentos microscópicos provenientes da degradação de plásticos maiores e já foram encontrados no solo, na água e no ar. Nas plantas, eles podem provocar estresse oxidativo, comprometendo mecanismos de defesa e tornando-as mais suscetíveis aos efeitos de outros contaminantes.
Embora realizado nos Estados Unidos, o estudo tem relevância internacional por abordar contaminantes presentes em sistemas agrícolas de diversos países. Os resultados reforçam a importância de ampliar o monitoramento e de realizar novas pesquisas para compreender os impactos dessa interação na segurança dos alimentos.
O estudo destaca a importância de reduzir a contaminação ambiental e aprimorar práticas agrícolas para minimizar a exposição das plantas a nanoplásticos e metais pesados. Os resultados também reforçam a necessidade de novas pesquisas e de monitoramento contínuo para garantir a segurança dos alimentos.