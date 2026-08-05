O mistério do ouro nas árvores: como eucaliptos revelam riquezas escondidas no subsolo

A descoberta pode ajudar a localizar depósitos minerais de forma menos invasiva, usando os eucaliptos como indicadores naturais da presença de ouro no subsolo. As raízes profundas dessas árvores alcançam camadas onde o metal está presente e absorvem partículas microscópicas junto com a água.
As raízes dos eucaliptos podem ultrapassar 30 metros de profundidade, alcançando lençóis de água que contêm partículas microscópicas de ouro. O metal é transportado até folhas e galhos, onde fica acumulado em quantidades mínimas, funcionando como um indicativo da presença de depósitos subterrâneos
A descoberta pode complementar os métodos tradicionais de prospecção mineral. A presença de partículas microscópicas de ouro nas folhas dos eucaliptos funciona como um indicador natural de depósitos subterrâneos, ajudando a direcionar futuras pesquisas geológicas.
A presença de ouro nas folhas foi confirmada com técnicas de raios X no Síncrotron Australiano, em Melbourne. O equipamento permitiu detectar e mapear partículas microscópicas do metal, algumas com cerca de um quinto da espessura de um fio de cabelo humano.
Kalgoorlie-Boulder, no estado da Austrália Ocidental, surgiu em 1893 durante a corrida do ouro. A cidade fica na região de Goldfields-Esperance, uma das mais ricas em mineração do país, e continua sendo um importante centro de extração de ouro.
Eucalyptus é o gênero que reúne as árvores conhecidas como eucaliptos. São mais de 700 espécies, quase todas nativas da Austrália, onde dominam grandes áreas de vegetação e desempenham papel fundamental nos ecossistemas naturais.
Embora a maioria das espécies seja nativa da Austrália, algumas também ocorrem naturalmente na Nova Guiné, na Indonésia e no sul das Filipinas. Adaptados a diferentes condições climáticas, os eucaliptos dominam extensas paisagens da Oceania e estão entre as árvores mais características da região.
O eucalipto chegou ao Brasil no século XIX e passou a ser cultivado em larga escala no início do século XX. Atualmente, Minas Gerais lidera a produção nacional, com extensas plantações destinadas principalmente às indústrias de papel, celulose e carvão vegetal.
Itamarandiba, em Minas Gerais, é um dos principais polos brasileiros de produção de eucalipto. A economia local é fortemente ligada à silvicultura, atividade voltada ao cultivo e manejo de florestas plantadas, desenvolvida na região há mais de três décadas.