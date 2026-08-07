Bruna Marquezine responde à primeira declaração pública de Shawn Mendes

'Feliz aniversário, my baby. Você é uma luz e uma mãe em todos os lugares por onde passa. Sem querer ser piegas, mas você realmente mudou a minha vida e eu sou muito, muito grato por você. Eu te amo muito, muito, muito! Todos nós te amamos...', escreveu Shawn.
No dia seguinte, Bruna respondeu à publicação, agradeceu a homenagem e declarou que também o amava. A mensagem repercutiu entre amigos da atriz, que deixaram comentários na publicação. Entre eles, Sasha Meneghel e João Lucas celebraram a declaração de amor de Shawn.
Além da homenagem, Shawn publicou um vídeo dos dois na Casa Amarela Providência, espaço de cultura e educação localizado no Morro da Providência, no Rio de Janeiro. Durante a visita, o casal encontrou crianças atendidas pelo projeto. Lá, Bruna recebeu abraços e foi surpreendida com um bolo de aniversário.
Os dois se conheceram nos bastidores do Rock in Rio de 2017, quando Shawn se apresentou no festival. Anos depois, voltaram a se encontrar publicamente no Lollapalooza Brasil de 2025. Na época, surgiram rumores de um possível romance, mas nenhum dos dois confirmou o relacionamento. Meses depois, em novembro, o cantor retornou ao Brasil para alguns eventos e foi visto ao lado de Bruna durante um show de Dua Lipa, em São Paulo.
Desde então, as aparições em público se tornaram frequentes. O namoro foi assumido na virada do ano, durante uma viagem a São Miguel dos Milagres, em Alagoas, quando os dois foram flagrados trocando demonstrações de carinho. Nos meses seguintes, também foram fotografados em Los Angeles, no Carnaval, no trio elétrico de Ivete Sangalo, em Salvador, no show de Xuxa, em São Paulo, e em outras ocasiões.
Shawn Mendes é um cantor canadense que, inicialmente, chamou atenção das pessoas ao publicar versões de músicas famosas nas redes sociais. O sucesso na internet o levou a assinar contrato com uma gravadora em 2014. Desde então, lançou hits como 'Stitches', 'Treat You Better' e 'Señorita', parceria com Camila Cabello.
Já Bruna Marquezine iniciou a carreira de atriz ainda criança e se tornou um dos principais nomes da dramaturgia nacional, com participações em diversas novelas e séries nacionais. Em 2023, estreou em uma produção de Hollywood ao interpretar Jenny Kord no filme 'Besouro Azul', baseado no herói da DC Comics.