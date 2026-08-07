Bruna Marquezine responde à primeira declaração pública de Shawn Mendes

Os dois se conheceram nos bastidores do Rock in Rio de 2017, quando Shawn se apresentou no festival. Anos depois, voltaram a se encontrar publicamente no Lollapalooza Brasil de 2025. Na época, surgiram rumores de um possível romance, mas nenhum dos dois confirmou o relacionamento. Meses depois, em novembro, o cantor retornou ao Brasil para alguns eventos e foi visto ao lado de Bruna durante um show de Dua Lipa, em São Paulo.