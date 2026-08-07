Entretenimento Robert Mitchum: 109 anos do nascimento de um dos grandes astros de Hollywood Em 6 de agosto completaram-se 109 anos do nascimento de Robert Mitchum, um dos atores mais marcantes da Era de Ouro de Hollywood. Nascido em 1917, na cidade de Bridgeport, no estado de Connecticut, ele construiu uma carreira de mais de cinco décadas e se tornou um dos grandes símbolos do cinema norte-americano. Sua imagem de homem durão, aliada a uma atuação econômica e naturalista, ajudou a redefinir o perfil do protagonista em filmes policiais e faroestes. Até hoje, seu legado permanece como r Por Flipar

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