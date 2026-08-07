Robert Mitchum: 109 anos do nascimento de um dos grandes astros de Hollywood

Antes de alcançar a fama, Mitchum teve uma juventude conturbada. Trabalhou em diferentes ocupações, viajou pelos Estados Unidos e chegou a ser detido por vadiagem quando adolescente. Na década de 1940, iniciou sua trajetória em Hollywood atuando em pequenas produções até chamar a atenção dos estúdios. Seu primeiro grande reconhecimento veio com o filme “Também Somos Seres Humanos” (1945), que lhe rendeu uma indicação ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante.
Mas foi no cinema noir que Robert Mitchum consolidou sua imagem definitiva. Em produções como “Fuga do Passado” (1947), considerado um dos maiores clássicos do gênero, ele interpretou personagens marcados pelo cinismo, pela ambiguidade moral e pelo destino trágico. Seu estilo contido contrastava com interpretações mais teatrais comuns na época, tornando seus protagonistas mais humanos e convincentes. Essa abordagem influenciou profundamente o cinema policial das décadas seguintes.
Ao longo da carreira, Mitchum também brilhou em faroestes e dramas. Trabalhou com diretores de destaque e contracenou com algumas das maiores estrelas de Hollywood. Entre seus filmes mais conhecidos estão “O Rio das Almas Perdidas” (1954), ao lado de Marilyn Monroe, “O Céu é Testemunha” (1957), pelo qual recebeu grande reconhecimento da crítica, e “El Dorado” (1966), em parceria com John Wayne. Sua versatilidade permitiu que transitasse por diferentes gêneros sem perder sua identidade artística.
Outro marco de sua filmografia foi “O Mensageiro do Diabo” (1955), dirigido por Charles Laughton. No longa, Mitchum interpretou o falso pregador Harry Powell, um dos vilões mais memoráveis da história do cinema. A combinação entre aparência serena e comportamento ameaçador transformou o personagem em referência para diversas obras posteriores. Embora o filme tenha sido recebido com reservas em seu lançamento, hoje é amplamente considerado uma obra-prima.
A vida pessoal de Robert Mitchum também ganhou espaço nos noticiários. Em 1948, ele foi preso por porte de maconha, episódio que recebeu enorme repercussão na imprensa americana. Apesar do escândalo, sua carreira não sofreu danos permanentes, e ele voltou rapidamente aos grandes papéis. Com o passar dos anos, o caso passou a ser visto como um exemplo da forma rigorosa com que Hollywood tratava a imagem pública de seus artistas naquele período.
Nas décadas de 1970 e 1980, Mitchum continuou atuando com regularidade tanto no cinema quanto na televisão. Participou de produções como “Adeus, Minha Amada” (1975), uma nova incursão pelo universo noir, e da minissérie “Guerra e Memória” (1988), baseada na obra de Herman Wouk. Mesmo com o avanço da idade, preservou o estilo discreto que o tornou reconhecido internacionalmente. Sua presença em cena seguia transmitindo autoridade e carisma.
Robert Mitchum morreu em 1º de julho de 1997, aos 79 anos, vítima de complicações relacionadas a um câncer de pulmão. Sua influência permanece evidente na história do cinema, especialmente pela forma como transformou o conceito de protagonista masculino em Hollywood. Críticos e historiadores costumam apontá-lo como um dos atores mais importantes do século 20, graças à naturalidade de suas interpretações e à força de personagens que continuam sendo redescobertos por novos públicos em todo o mundo