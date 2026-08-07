Estilo de Vida Inspirada em Londres, Londrina une o charme do interior à força de uma metrópole Fundada na década de 1930, Londrina cresceu de forma planejada e consolidou-se como um dos principais centros urbanos do Sul do Brasil. Localizada no norte do Paraná, a cidade combina desenvolvimento, infraestrutura moderna e o acolhimento típico do interior. Por Flipar

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