Galeria Universidade de Harvard dá a dica do café da manhã ideal Uma das instituições prestigiadas do mundo, a Universidade de Harvard fez um estudo sobre o café da manhã ideal, destacando a importância dessa refeição para a saúde e o bem-estar. A pesquisa analisou hábitos alimentares, composição nutricional e impactos no metabolismo. Por Flipar

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